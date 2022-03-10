В Черниговской области украинские бойцы отбили у оккупантов 10 танков и ЗРК
Украинские бойцы в Черниговской области отбили у российских оккупантов 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север" в Facebook.
Сегодня в Черниговской области у украинских военных состоялся бой с оккупантами.
"Воинские части и подразделения оперативного командования "Север" продолжают защищать свою землю, родных и близких от "асвабадителей" лучшей, по их словам, армии. Сегодня на Черниговщине одним из подразделений ОК "Север" состоялся бой с превосходящими силами противника", – говорится в сообщении.
Также в результате этого боя у оккупантов удалось отбить 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину.
Ранее мы сообщали, что украинские военные освободили от захватчика населенный пункт под Черниговом.
Также мы писали, что в Чернигове перебои с водоснабжением.
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