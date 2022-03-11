П'ять населених пунктів Чернігівської області звільнено від окупантів

У Чернігівській області сили спротиву звільнили від російсько-окупаційних військ п'ять населених пунктів. Крім того, нашим силам дісталися два бронетранспортери ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

"Сили спротиву, що діють на Чернігівщині, своїми умілими діями, проявляючи при цьому неабияку рішучість, звільнили 5 населених пунктів від кацапської орди", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОК "Північ", підрозділи РФ не спроможні в повному обсязі вести бойові дії.

"Існує паніка серед офіцерського складу, що їх кинуло вище військово-політичне керівництво. Морально-психологічний стан солдат не сприяє виконанню завдань.

І як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України і два бронетранспортери, які тепер будуть служити на благо українського народу", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, українські бійці у Чернігівській області відбили у російських окупантів 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину.

Раніше ми повідомляли, що українські військові звільнили від загарбника населений пункт під Черніговом.

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