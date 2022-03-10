Украинские военные освободили от захватчика населенный пункт под Черниговом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 10 марта.

"В течение дня защитники Украины на Полесском и Волынском направлениях заставили противника отойти на невыгодные для него рубежи. На Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравейка", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, по состоянию на 10 марта российские оккупанты остановлены на всех направлениях, противник несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

Сейчас захватчики сосредоточили усилия на распространении дезинформации и пропаганды по всем имеющимся информканалам.