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Украинские военные освободили от захватчика населенный пункт под Черниговом

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Черниговская область, Четверг 10 марта 2022 19:23
Украинские военные освободили от захватчика населенный пункт под Черниговом Фото: Украинские военные (president.gov.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Силами украинских военных освобожден населенный пункт Бакланова Муравейка, что неподалеку Чернигова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 10 марта.

"В течение дня защитники Украины на Полесском и Волынском направлениях заставили противника отойти на невыгодные для него рубежи. На Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравейка", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, по состоянию на 10 марта российские оккупанты остановлены на всех направлениях, противник несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

Сейчас захватчики сосредоточили усилия на распространении дезинформации и пропаганды по всем имеющимся информканалам.

Ранее в Генштабе заявили, что противник остановлен во всех направлениях.

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