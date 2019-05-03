Пять лет после трагедии: как в Одессе вспоминали погибших 2 мая

В полдень 2 мая группа людей с государственными и красно-черными флагами на улице Дерибасовской заметно выделялась из толпы туристов и отдыхающих одесситов. На углу с Соборной площадью они склонили головы перед портретами первых погибших в ходе боев пятилетней давности. Прохожие удивленно рассматривали сотню мужчин и женщин, затихших на минуту, несмотря на веселую музыку из окрестных заведений.



– Благодаря этим двум ребятам и многим другим сегодня в Одессе нет войны. Мы не знаем, что такое "Грады", стреляющие по мирному городу. Наша задача не допустить войну ни в Одессу, ни в Киев, ни на Западную Украину, – начал проповедь перед собравшимися капеллан.

Со своими коллегами – священниками других конфессий – он отслужил панихиду по погибшим, поблагодарив их за мир, который до сих пор царит в городе.

– Им выпала честь быть теми, кто не зря прожил жизнь. Потому что погибнуть за ближнего своего – это наивысшая благодать. Но мы должны продолжать бороться, – добавил другой священник.

– Конфликта в Одессе нет, хотя политики пытаются его создать. Большинство одесситов нейтральны, они живут своей жизнью без идеологических ориентиров. Касательно второго мая, меня радует, что тогда появилась общая сознательность. Люди, которых мы никогда не видели на Майдане, вышли на улицы и предотвратили создание тут Одесской народной республики, – говорит она.

Варя не исключает, что Россия вновь попытается взять под контроль регион, но уверена, что люди снова выйдут защищать свой город, если понадобится. Вместе с тем она уверена, что от нынешней одесской власти особого патриотизма ожидать не приходится.

– У Труханова российское гражданство (российский паспорт аннулирован судом в РФ в 2017 году, - ред.), он подыгрывает пророссийским силам и только ждет момента, чтобы снова надеть пилотку и повязать георгиевскую ленту, – добавляет активистка.

Пока возле Соборной площади вспоминали погибших майдановцев, на Куликовом поле собрались люди, чтобы почтить память жертв пожара в Доме профсоюзов. Периметр парка еще с ночи оградили железными сетками и кордонами силовиков. Попасть к импровизированному мемориалу можно было только после двойного досмотра, пройдя металлоискатели. На территории постоянно дежурили несколько сотен полицейских и бойцов Нацгвардии.

Фото: Владислав Красинский, РБК-Украина

Пять лет назад здесь находился лагерь Антимайдана. После стычек в центре города и первых смертей сюда направились проукраинские активисты. Их оппоненты оставили палаточный городок и забаррикадировались в Доме профсоюзов, где позже в пожаре погибло 42 человека. Расследование этой трагедии и причин возгорания до сих пор не завершено.

Спустя пять лет утром сюда приехали народные депутаты Вадим Новинский, Михаил Добкин и Евгений Мураев. Каждый год прибытие экс-”регионалов” сопровождалось стычками их охраны и полиции с проукраинскими активистами. Но в этот раз обошлось без эксцессов.

– Второго мая в Одессе произошло массовое убийство одесситов. Их хотели заставить любить Украину не по-одесски, а как-то по-другому, но они на это не пошли, – озвучил свою версию событий Новинский после возложения цветов.

Когда политики с телекамерами удалились, на Куликовом поле начали приходить обычные граждане. Силовики следили, чтобы на площади не собиралось слишком много людей, во избежание провокаций. В прошедшие годы полиция получала сообщения о минировании, после чего перед входом начиналась давка и стычки с националистами. В этот раз поминальная акция прошла практически мирно. Но настроения в толпе собравшихся было сложно назвать миролюбивыми.

– Всё вам вспомним. Кровью умоетесь, мрази, – говорил пожилой мужчина с палочкой, вытирая слезы засаленным платком.

– Всех убили, в особо жестокой форме. Не забудем, не простим, – обещала женщина своей подруге перед горой цветов у входа в Дом профсоюзов.

Большинство людей пришло помолиться за погибших, они зажигали лампадки, оставляли букеты и покидали площадь. Однако были и такие, кто усердно искал возможности высказать невольным слушателями свои соображения о происходящем в стране и о трагедии 2 мая. Особо активные ораторы бросались на журналистов с требованием рассказать “их правду".



– По радио сказали, что полсотни людей задохнулись от угарного газа и сгорели в Доме профсоюзов. А разве не выбрасывали из окон, не добивали беременную женщину, мужчине руки топором не рубили? Ни одна сволочь правды не расскажет, – настойчиво твердила одна из женщин корреспонденту РБК-Украина.

Рядом на лавочках сидели бабушки и делились доморощенной аналитикой со всеми желающими поучаствовать в разговоре.

Фото: Владислав Красинский, РБК-Украина

– Хочу я вам сказать одно: вся Москва завалена "рошеном". Получается, у президента бизнес с оккупантами. Всё это игры. Днём молятся, а ночью с чёртом водятся, – рассуждала одна из них.

– Если бы у Путина кусок бизнеса был бы тут, он давно сгорел бы. Они ж тут жгут все подряд, – добавила ее соседка по лавочке.

– Зеленский правильно Порошенко сказал, что подожгли магазин "рошен" и уже через 20 минут нашли виновного. А у нас пять лет не могут найти!, – возмущалась еще одна женщина.

В разговор встряла незнакомая собравшимся пенсионерка и незамедлительно начала распинать украинских политиков за то, что они не служат своему народу.

– А как же Юлька ваша, за которую вы все голосовали?

– Кто голосовал?

– Вы голосовали. Ук-ра-ин-цы!, – чеканя каждый слог, подзадоривала собеседница.

– Мы не украинцы, мы – одесситы!, – злобно отвечали бабушки.



Ближе к обеду на периметр вошла группа мужчин в характерной одежде с рунами и коловратами. Журналистам они сказали, что следят за ситуацией, чтобы оперативно противодействовать возможным провокациям. Уже вскоре между ними и "куликовцами" началась словесная перепалка.



– Не обращайте внимания на них. Ж***й к ним!

– Скоты! Шо вы пришли сюда со свастиками? Дети ваши сдохнут у вас на глазах!

– Бендеровские бесы – прочь из Одессы!

Под такие выкрики националистов встретили ярые "куликовцы". Ругань перекрывали звуки "Лакримозы" Моцарта и "Лунной сонаты" Бетховена из больших колонок, установленных в окнах Дома профсоюзов. Иногда невпопад начинала играть джазовая композиция Summertime.

– Недобитки фашистские, мало вас убивали!, – это, пожалуй, одна из самых цензурных фраз, прозвучавших в адрес проукраинских активистов.



Пожилая женщина в красной кепке бросилась к ним и начала лопать шары маникюрными ножницами с криком "Шо, обосрался?". Полиция вывела ее за периметр, услышав в ответ крики "Будьте прокляты!".



Фото: Владислав Красинский, РБК-Украина

В разгар словесного конфликта "куликовцы" начали скандировать "Фашизм не пройдет! Одесса – город-герой". В ответ получили заряд "Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам!". Проходившие мимо люди с цветами, не стесняясь, поливали их отборной бранью.

До стычки так и не дошло благодаря стараниям полиции коммуникации. Да и вообще в этот день силовики работали достаточно эффективно, стараясь упреждать конфликты. К примеру, под Домом профсоюзов был задержан мужчина с надписью "Севастополь" и российским флагом.



Когда на Куликово поле добрались родственники погибших, началась панихида. Всем желающим раздавали пресловутые черные шары. Некоторые из них лопались на солнце, вызывая нервную реакцию у окружающих.



– Они стреляют по шарам! Полиция, сделайте, что-нибудь, – закричала одна из пожилых женщин.



После панихиды массовое собрание на Куликовом поле фактически закончилось. Редкие одесситы продолжали нести цветы и лампадки под Дом профсоюзов. В это время за несколько километров в парке Шевченко собрались активисты из "Национального корпуса". Они пришли, чтобы напомнить сомневающимся, что Одессу есть кому защитить от пророссийских сил.

Националисты прошли маршем по центру города до Греческой площади, где пять лет назад велись ожесточенные бои. Туристы и одесситы с удивлением следили за происходящим, преимущественно из кресел кафе и ресторанов. Музыку из заведений перекрывало скандирование "Мир в Одесі – наша справа! Вільна Одеса – вільна держава!".

После очередной панихиды при участии священнослужителей большинства конфессий марш закончился на Соборной площади. Напоследок перед своими товарищами выступили лидеры националистов:

– В этот день мы остановили "русскую весну", мы сказали "нет" коллаборантам и оккупантам. Мир в Одессе – это заслуга тех, кто сражался пять лет назад на этих улицах. Россия хочет реванша, но мы не дадим принести хаос в наш дом. Одесса – это Украина!

Центральную улицу на несколько минут заполнил дым от десятков файеров. И город продолжил жить своей мирной жизнью.