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В МВД рассказали о ситуации в Одессе в годовщину трагических событий

Новости » Происшествия    02.05.2019 - 11:04
В МВД рассказали о ситуации в Одессе в годовщину трагических событий
Фото: 2 мая 2019 года в Одессе mvs.gov.ua)

В годовщину трагических событий в Одессе задействовано 2,5 полицейских на 200 участников акций

Акции на Куликовом поле в Одессе 2 мая проходят спокойно, никаких сообщений о заминировании не было. Об этом во время брифинга в Одессе заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

Яровой рассказал, что в акциях принимают участие 200 человек, Министерство внутренних сил задействовало 2,5 тыс. правоохранителей.

"Мы понимали, что некоторые силы будут пытаться дестабилизировать ситуацию. Мы учитывали все вероятные случаи, которые могут быть и поэтому мы здесь все на месте", - сказал Яровой.

Первый заместитель министра добавил, что место проведения мероприятия было взято под охрану и обследовано взрывотехниками с 7 часов утра 2 мая.

"Как видите, у нас на данную минуту все спокойно, никаких сообщений о минировании не было. Мы понимаем все вызовы, поэтому организовали работу одесской полиции также прибыли приданные силы Национальной гвардии и патрульной полиции", - сказал Яровой.

Он сообщил, территории Одессы созданы мобильные группы, в том числе спецподразделения, которые будут действовать исходя из обстановки, которая будет складываться. Полиция со вчерашнего дня ввела контроль на въезд в город, на стационарных и дополнительных постах проводится тщательная проверка транспортных средств.

Напомним, сегодня, 2 мая, пятая годовщина трагических событий в Одессе, когда в 2014 году в результате столкновений пророссийских провокаторов с украинскими активистами в Доме профсоюзов погибло 48 человек.

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