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В Одессе проходят акции в память столкновений 2014 года

Новости » Общество    02.05.2019 - 14:20
В Одессе проходят акции в память столкновений 2014 года
Фото: акции в Одессе (РБК-Украина)

Акции проходят на Куликовом поле и углу улиц Дерибасовская и Преображенская

В Одессе проходят поминальные акции в память о погибших в ходе столкновений пять лет назад. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

На углу улиц Преображенская и Дерибасовская утром вспомнили первых погибших активистов Евромайдана.

Капелланы разных конфессий провели поминальную службу.

"Мы должны поблагодарить их за мир в нашем городе. Им выпала честь быть теми, кто не зря прожил жизнь. Потому что погибнуть за ближнего своего – это наивысшая благодать. Но мы должны продолжать бороться", – сказал один из них.

В акции приняли участие около сотни людей, преимущественно представителей националистических организаций.

В то же время на Куликовом поле с самого утра поминают погибших в результате пожара в Доме профсоюзов сторонников Антимайдана.

Подходы к площади ограждены металлическими сетками, попасть на периметр можно только через несколько кордонов силовиков и проверку металодетектором.

Одновременно перед Домом профсоюзов находится до сотни людей, они сменяют друг друга. Силовики следят, чтобы на площади не собиралось много людей.
Собравшиеся винят в трагедии нынешнюю украинскую власть. Некоторые из них призывают к мести.

Конфликтные ситуации решают наряды полиции коммуникации. В районе Куликова поля сосредоточено несколько сотен полицейских особого назначения и бойцов Нацгвардии.

 

Фото: акции на Куликовом поле (РБК-Украина)

 

Фото: акции на углу улиц Преображенская и Дерибасовская (РБК-Украина)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в МВД рассказали о ситуации в Одессе в годовщину трагических событий. Министерство внутренних сил задействовало 2,5 тыс. правоохранителей.

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