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Пьяный водитель устроил ДТП на Запорожье: один человек погиб, еще шесть пострадали

Автор: Даша Харченко

В Бердянском районе водитель легковушки в состоянии алкогольного опьянения совершил столкновение с микроавтобусом. В результате ДТП одна женщина погибла, еще шесть человек получили травмы.

Об этом говорится в сообщении полиции в Запорожской области.

Так, водитель автомобиля "Лада Калина", 1990 года рождения, не предоставив преимущества в движении, совершил столкновение с маршрутным авто "Мерседес Вито". В результате столкновения микроавтобус перевернулся: одна женщина погибла, шесть пассажиров получили травмы.

Водитель и еще два пассажира легковушки не пострадали.

По результатам медицинской экспертизы, водитель "Лады Калины" находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он задержан.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, на трассе Житомир-Черновцы вблизи с. Веселовка Хмельницкого района произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате минимум четыре человека погибли.

Ранее сообщалось, что в Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), которое вызвал пьяный водитель. В результате аварии погиб подросток.

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