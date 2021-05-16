Пьяный водитель устроил ДТП на Запорожье: один человек погиб, еще шесть пострадали

Так, водитель автомобиля "Лада Калина", 1990 года рождения, не предоставив преимущества в движении, совершил столкновение с маршрутным авто "Мерседес Вито". В результате столкновения микроавтобус перевернулся: одна женщина погибла, шесть пассажиров получили травмы.

Водитель и еще два пассажира легковушки не пострадали.

По результатам медицинской экспертизы, водитель "Лады Калины" находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он задержан.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.