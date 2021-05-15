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В Луганской области пьяный водитель сбил четырех подростков, один из них погиб

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Суббота 15 мая 2021 09:37
В Луганской области пьяный водитель сбил четырех подростков, один из них погиб Фото: в Луганской области в ДТП погиб подросток (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие( ДТП), которое устроил пьяный водитель. В результате аварии погиб подросток.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, 14 мая в 22:51 в Сватовской полиции поступило сообщение о том, что в селе Мостки, на улице Покровской, возле дома 58, произошло ДТП с травмированными.

Правоохранители установили, что 34-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле "Рено-Меган" совершил наезд на четырех подростков, которые шли по проезжей части дороги в попутном автомобилю направлении.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений 14-летний парень погиб на месте.

Еще трое подростков 14-летний парень, 13-летняя и 15-летняя девочки госпитализированы в больницу с многочисленными переломами конечностей. Младшая из них сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286-1 ч. 3 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).

Водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.

Ранее в Луганской области на территории школы в городе Приволье произошла стычка между детьми. В результате подросток получил ножевое ранение.

Напомним, в Полтавской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие погибли два журналиста.

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