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В Хмельницкой области произошло масштабное ДТП на трассе с возгоранием. Четверо погибших

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Суббота 15 мая 2021 14:43
В Хмельницкой области произошло масштабное ДТП на трассе с возгоранием. Четверо погибших Фото: ДТП произошло в Хмельницкой области с участием трех авто (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)
Автор: РБК-Украина

На трассе Житомир-Черновцы вблизи с. Веселовка Хмельницкого района произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате минимум четыре человека погибли.

Об этом сообщила полиция Хмельницкой области.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля DAF с прицепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом "Мерседес Спринтер" и легковым автомобилем "Опель Комбо". Прицеп грузового автомобиля перевернулся, прижав "Мерседес Спринтер" и "Опель Комбо".

В результате столкновения все транспортные средства загорелись. Спасателям удалось локализовать пожар, после чего начался осмотр места происшествия.

Полиция пытается установить личности водителей и пассажиров автомобилей "Мерседес Спринтер" и "Опель Комбо", которые погибли в результате ДТП. По предварительным данным погибших четверо.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Водитель грузового автомобиля задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), которое вызвал пьяный водитель. В результате аварии погиб подросток.

Напомним, в Полтавской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие погибли два журналиста.

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