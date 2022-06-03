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ПВО Украины сбила четыре ракеты, запущенные с российской подводной лодки

Фото: ПВО Украины сбила четыре ракеты, запущенные с российской подводной лодки (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россия вечером, 3 июня, запустила четыре ракеты с крымского направления. Все они были сбиты украинской ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Ракеты были выпущены с подлодки с крымского направления.

Одна российская ракета сбита над морем возле Одессы, ещё 3 крылатых ракеты этим вечером сбиты над Николаевской областью.

По данным ОК, сейчас в Черном море на выполнении боевых задач находится три российских ракетных корабля и подлодка, а также 5 военно-десантных кораблей.

Напомним, ранее российские войска нанесли ракетные удары по Львовской области, в результате задерживались более десятка поездов.

Также сообщалось, что при ударе не пострадал Бескидский тоннель через Карпаты.

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Одесса