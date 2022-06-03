ППО України збила чотири ракети, запущені з російського підводного човна

Ракети були випущені з підводного човна з кримського напрямку.

Одна російська ракета збита над морем біля Одеси, ще 3 крилатих ракети цього вечора збиті над Миколаївською областю.

За даними ОК, зараз в Чорному морі на виконанні бойових завдань знаходиться три російських ракетних кораблі і підводний човен, а також 5 військово-десантних кораблів.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали ракетних ударів по Львівській області, в результаті затримувалися більше десятка поїздів.

Також повідомлялося, що при ударі не постраждав Бескидський тунель через Карпати.

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