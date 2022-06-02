Ракетный удар по Львовской области: более 10 поездов задерживаются

Во Львовской области движение поездов частично возобновлено поврежденным участком дороги, который пострадал в результате ракетного удара. Однако более десяти поездов задерживаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram .

В частности, задерживаются поезда:

№37 Ужгород - Одесса

№135 Черновцы - Одесса

№26 Одесса - Рахов

№50 Трускавец - Киев

№82 Ужгород - Киев

№46 Харьков - Ужгород

№17 Харьков - Львов

№56 Рахов - Киев

№77 Ковель - Одесса

№36 Одесса - Перемышль

№716 Перемышль - Киев

№119 Запорожье - Львов.

"Для пассажиров, которые следуют измененным маршрутом в Ужгород, будет возможность пересесть на станции Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород - Чоп - Мукачево - Воловец", - говорится в сообщении.

Что произошло

Накануне вечером во Львовской области прогремели взрывы. Оккупанты нанесли ракетный удар по транспортной инфраструктуры, в результате которого пять человек получили ранения. Ракетный удар был нанесен по Стрийскому району.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что всю ночь УЗ совместно со взрывотехниками работали над ликвидацией последствий авиаударов.