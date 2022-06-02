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Бескидский тоннель не пострадал. Новые подробности ракетного удара по Львовской области

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Львов, Четверг 02 июня 2022 00:47
Бескидский тоннель не пострадал. Новые подробности ракетного удара по Львовской области Крылатая ракета (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Сегодня ракетным ударом в очередной раз была повреждена железнодорожная инфраструктура на Львовской железной дороге. Известно, что пострадавших среди железнодорожников нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина.

Степень повреждений инфраструктуры выясняют специалисты, проводится осмотр места ракетного удара. Известно, что задерживаются три пассажирских поезда, они находятся в безопасных местах, пассажирам ничего не угрожает.

Также Александр Камышин подчеркнул, что информация об ударе по Бескидскому тоннелю не соответствует действительности.

Позже в "Укрзализныце" назвали пассажирские поезда, которые задерживаются из-за ракетного удара. Из графика следования выбились:

  • №30 Ужгород — Киев
  • № 13 Солотвино — Киев
  • №145 Львов — Ужгород.

Напомним, вечером 1 июня во Львовской области прогремели взрывы. Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры, в результате которого несколько человек получили ранения.

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