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ПВО сбила российскую ракету над Одесской областью

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Одесская область, Суббота 02 июля 2022 06:32
ПВО сбила российскую ракету над Одесской областью Фото: ПВО сбила российскую ракету над Одесской областью (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Поздно вечером, 1 июля, подразделение ПВО сбило российскую ракету X-31 над Одесской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука в Telegram.

Отмечается, что удар был нанесен с самолета со стороны Черного моря.

Напомним, в ночь на 1 июля ракетные войска нанесли несколько ракетных ударов, в результате разрушена девятиэтажка и база отдыха в Сергеевке.

Также стало известно, что от удара пострадал детский реабилитационный центр правительства Молдовы.

Известно о 21 погибшем.

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