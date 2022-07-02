ППО збила російську ракету над Одеською областю
Фото: ППО збила російську ракету над Одеською областю (Getty Images)
Пізно ввечері, 1 липня, підрозділ ППО збив російську ракету X-31 на Одещині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської обласної Військової адміністрації Сергія Братчука в Telegram.
Відзначається, що удару було завдано з літака з боку Чорного моря.
Нагадаємо, в ніч на 1 липня ракетні війська завдали кілька ракетних ударів, в результаті зруйнована дев'ятиповерхівка і база відпочинку в Сергіївці.
Також стало відомо, що від удару постраждав дитячий реабілітаційний центр уряду Молдови.
Відомо про 21 загиблого.
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