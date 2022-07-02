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ППО збила російську ракету над Одеською областю

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Одеська область, Субота 02 липня 2022 06:32
ППО збила російську ракету над Одеською областю Фото: ППО збила російську ракету над Одеською областю (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Пізно ввечері, 1 липня, підрозділ ППО збив російську ракету X-31 на Одещині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської обласної Військової адміністрації Сергія Братчука в Telegram.

Відзначається, що удару було завдано з літака з боку Чорного моря.

Нагадаємо, в ніч на 1 липня ракетні війська завдали кілька ракетних ударів, в результаті зруйнована дев'ятиповерхівка і база відпочинку в Сергіївці.

Також стало відомо, що від удару постраждав дитячий реабілітаційний центр уряду Молдови.

Відомо про 21 загиблого.

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