ПВО сбила ракеты вблизи Днепра: от обломков возник пожар и пострадал мужчина

Украинская система ПВО 20 августа сбила вражеские "Калибры" в Днепропетровской области. Обломки ракет вызвали пожар и привели к ранению гражданского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

Кроме этого, по данным ДОР, обломки обнаружили в Каменском районе недалеко от населенного пункта, а в Днепровском районе - боевую часть ракеты, которую должны уничтожить пиротехники.

"Обломки от 4 ракет, которые сегодня сбили силы ПВО обнаружили в Днепровском, Никопольском и Каменском районах", - отметил чиновник.

Напомним, 20 августа утром в Днепре слышали мощные взрывы. Впоследствии стало известно об успешной работе систем ПВО.

За прошлую ночь враг четыре раза открывал огонь по Днепропетровской области. Русская армия из разного оружия била по Никопольскому и Криворожскому районам.

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