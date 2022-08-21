ПВО сбила ракеты вблизи Днепра: от обломков возник пожар и пострадал мужчина
Украинская система ПВО 20 августа сбила вражеские "Калибры" в Днепропетровской области. Обломки ракет вызвали пожар и привели к ранению гражданского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
"Обломки от 4 ракет, которые сегодня сбили силы ПВО обнаружили в Днепровском, Никопольском и Каменском районах", - отметил чиновник.
Согласно информации Лакашука, в результате падения обломков:
- пострадал мужчина в Никопольском районе. У него легкие ожоги, состояние стабильное, жизни ничего не угрожает;
- произошел пожар в частном доме, его потушили спасатели;
- повреждено несколько домовладений и газопровод. Утечку газа ликвидировали.
Кроме этого, по данным ДОР, обломки обнаружили в Каменском районе недалеко от населенного пункта, а в Днепровском районе - боевую часть ракеты, которую должны уничтожить пиротехники.
Напомним, 20 августа утром в Днепре слышали мощные взрывы. Впоследствии стало известно об успешной работе систем ПВО.
За прошлую ночь враг четыре раза открывал огонь по Днепропетровской области. Русская армия из разного оружия била по Никопольскому и Криворожскому районам.
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