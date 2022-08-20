ua ru
Сб, 20 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Днепре сообщают о взрывах. ПВО сбила все четыре ракеты, выпущенные россиянами

Новина українською →
Днепр, Суббота 20 августа 2022 09:48
В Днепре сообщают о взрывах. ПВО сбила все четыре ракеты, выпущенные россиянами Фото: в Днепре сообщают о взрывах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Днепре сегодня, 20 августа слышат мощные взрывы. Впоследствии стало известно об успешной работе систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Днепр. Оперативный" и главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Взрывы! Всем в укрытие", - пишут СМИ.

Местные издания уже начали также распространять информацию о работе систем ПВО.

Обновлено 10:26. ПВО сбила все 4 ракеты "Калибр", которые оккупанты направили в Днепропетровскую область.

"Крутое начало субботы от наших военных. Наша ПВО сбила над Днепропетровщиной все 4 ракеты "Калибр", которые россияне направили на область. Слава нашим военным", - написал Резниченко.

Напомним, что за эту ночь враг четыре раза открывал огонь по Днепропетровской области. Российская армия из разного оружия била по двум районам - Никопольскому и Криворожскому.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр Взрыв
NEWS
Украина получит беспилотники-разведчики и новые ПТРК: что о них известно
Украина получит беспилотники-разведчики и новые ПТРК: что о них известно
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам