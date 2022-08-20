В Днепре сообщают о взрывах. ПВО сбила все четыре ракеты, выпущенные россиянами

В Днепре сегодня, 20 августа слышат мощные взрывы. Впоследствии стало известно об успешной работе систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Днепр. Оперативный" и главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Взрывы! Всем в укрытие", - пишут СМИ.

Местные издания уже начали также распространять информацию о работе систем ПВО.

Обновлено 10:26. ПВО сбила все 4 ракеты "Калибр", которые оккупанты направили в Днепропетровскую область.

"Крутое начало субботы от наших военных. Наша ПВО сбила над Днепропетровщиной все 4 ракеты "Калибр", которые россияне направили на область. Слава нашим военным", - написал Резниченко.

Напомним, что за эту ночь враг четыре раза открывал огонь по Днепропетровской области. Российская армия из разного оружия била по двум районам - Никопольскому и Криворожскому.

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