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ППО збила ракети поблизу Дніпра: від уламків виникла пожежа та постраждав чоловік

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Дніпро, Неділя 21 серпня 2022 03:16
ППО збила ракети поблизу Дніпра: від уламків виникла пожежа та постраждав чоловік Фото: ППО збила ракети поблизу Дніпра (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Олег Васьків

Українська система ППО 20 серпня збила ворожі "Калібри" у Дніпропетровській області. Уламки ракет спричинили пожежу та призвели до поранення цивільного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Уламки від 4 ракет, які сьогодні збили сили ППО, виявили у Дніпровському, Нікопольському та Кам'янському районах", - зазначив посадовець.

Згідно з інформацією Лакашука, внаслідок падіння уламків:

  • постраждав чоловік у Нікопольському районі. В нього легкі опіки, стан стабільний, життю нічого не загрожує;
  • сталася пожежа в приватному будинку, її загасили рятувальники;
  • пошкоджено декілька домоволодінь і газогін. Витік газу ліквідували.

Окрім цього, за даними ДОР, уламки виявли у Кам'янському районі неподалік населеного пункту, а в Дніпровському районі - бойову частину ракети, яку мають знищити піротехніки.

Нагадаємо, 20 серпня вранці в Дніпрі чули потужні вибухи. Згодом стало відомо про успішну роботу систем ППО.

За минулу ніч ворог чотири рази відкривав вогонь по Дніпропетровській області. Російська армія з різної зброї била по Нікопольському та Криворізькому районах.

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