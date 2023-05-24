Путіну показали карту "без України": у Зеленського відреагували

"Україна була, є та буде. Росія ж історично самообнулилася: путінська еліта зникне, традиційні міфи перетворилися на меми, а територія прискорено занурюється в стан класичного "російського бунту, злиднів і безвладдя", - написав він.

Карта "без України"

Вчора голова Конституційного суду РФ Валерій Зорькін показав російському диктатору Володимиру Путіну французьку карту середини XVII століття та заявив, що на ній нібито "немає України".

Після цього Путін заявив, що України нібито "ніколи не існувало". Таким чином росіяни вкотре спробували виправдати загарбницьку війну проти України.

Після цього Національна бібліотеки Франції опублікувала мапу картографа Гійома Сансона XVII століття, на якій видно території, що входять до складу сучасної України. Вони позначені як Ukraine pays des cosaques (Україна земля козаків, - ред.), що на той час були частиною Речі Посполитої.

До того ж Крим був позначений як окрема держава - Кримське ханство, яке в союзі з Османською імперією воювало з Російським царством.

Цинічні заяви Путіна

Зазначимо, що диктатор не раз вдавався до цинічних заяв щодо України та розв'язаною Росією війни.

Так, Путін заявляв, що нинішні міжнародні проблеми начебто почалися після розвалу СРСР.

Він також звинувачував США у початку війни Росії проти нашої держави.

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