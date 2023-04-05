У всьому винні США. Путін знову відзначився цинічною заявою щодо війни проти України

Російський диктатор Володимир Путін вкотре відзначився цинічною заявою. На цей раз агресор звинуватив США в початку війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна на церемонії вручення довірчих грамот послам.

Він зазначив, що наразі відносини Росії та США переживають глибоку кризу.

"Використання США у своїй зовнішній політиці таких інструментів, як підтримка так званих "кольорових революцій", підтримка "держперевороту" в Києві у 2014 році, зрештою і призвела до сьогоднішньої "української кризи" і додатково зробила свій негативний внесок у деградацію російсько-американських відносин", - сказав диктатор.

Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що нинішні міжнародні проблеми нібито почалися після розвалу СРСР.

Крім того, диктатор припустився розпаду Російської Федерації.

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