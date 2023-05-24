Путину показали карту "без Украины": у Зеленского отреагировали

"Украина была, есть и будет. Россия же исторически самообнулилась: путинская элита исчезнет, традиционные мифы превратились в мемы, а территория ускоренно погружается в состояние классического "российского бунта, нищеты и безвластия", - написал он.

Карта "без Украины"

Вчера глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин показал российскому диктатору Владимиру Путину французскую карту середины XVII века и заявил, что на ней якобы "нет Украины".

После этого Путин заявил, что Украины якобы "никогда не существовало".Таким образом, россияне в очередной раз попытались оправдать захватническую войну против Украины.

После этого Национальная библиотека Франции опубликовала карту картографа Гийома Сансона XVII века, на которой видно территории, входящие в состав современной Украины. Они обозначены как Ukraine pays des cosaques (Украина земля казаков, - ред.), которые в то время были частью Речи Посполитой.

К тому же Крым был обозначен как отдельное государство - Крымское ханство, которое в союзе с Османской империей воевало с Российским царством.

Цинические заявления Путина

Отметим, что диктатор не раз прибегал к циничным заявлениям относительно Украины и развязанной Россией войны.

Так, Путин заявлял, что нынешние международные проблемы якобы начались после развала СССР.

Он также обвинял США в начале войны России против нашего государства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.