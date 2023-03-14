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Ностальгія за СРСР від Путіна. Диктатор знову відзначився цинічними заявами про Україну

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Улан-Уде, Вівторок 14 березня 2023 15:57
Ностальгія за СРСР від Путіна. Диктатор знову відзначився цинічними заявами про Україну Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нинішні міжнародні проблеми начебто почалися після розвалу СРСР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.

Зазначимо, що сьогодні диктатор перебуває з робочою поїздкою до Бурятії. Він відвідав Улан-Уденський авіаційний завод, де поговорив із робітниками про Україну.

"Усі проблеми почалися після розвалу Радянського Союзу... Виявилося, що геополітичні інтереси наших партнерів виявилися важливішими, ніж ідеологічні протиріччя з колишнім Радянським Союзом", - сказав Путін.

Він заявив, що після розпаду Союзу, Захід нібито "намагався розгойдувати Росію, створював п'яту колону, надсилав орди міжнародних терористів".

Диктатор також зазначив, що РФ спиралася на людей в Україні, які нібито "вважали себе частиною російського світу", але ситуація змінилася після 2014 року.

Він заявив, що Кремль нібито вісім років намагався вмовити західних партнерів вирішити "проблеми Донбасу" мирним шляхом, а вони "обманювали Москву та водили за ніс".

Нагадаємо, раніше Путін допустив розпад Російської Федерації.

Крім того, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов припускає, що РФ може розвалитися на кілька суб'єктів.

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Володимир Путін Російська Федерація
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