Путіну довіряють все менше? Розвідка заявила про рекорд у РФ за кількістю зрадників

У РФ черговий антирекорд - за перше півріччя цього року суди винесли понад 200 вироків у справах про державну зраду, шпигунство та таємне співробітництво з іншими державами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України в Telegram.
Згідно з даними розвідки, за перші шість місяців 2025 року російські суди винесли 224 вироки у справах про державну зраду, шпигунство та конфіденційне співробітництво з іноземними державами.
Відомо, що переважна більшість засуджених проходять саме по статті про державну зраду.
У розвідці підрахували, що в середньому російські суди щодня виносили майже два вироки.
В результаті понад двохсот осіб у РФ отримали реальні строки ув’язнення згідно з вищезазначеними злочинами.
"Це рекордний показник за всю сучасну історію РФ", - кажуть у Службі зовнішньої розвідки.
Для порівняння: за весь 2023 рік було засуджено 167 осіб, а за перше півріччя 2024-го - 143 особи. Від початку повномасштабної війни проти України за цими статтями вже засуджено 774 людини.
Зберігається також високий рівень секретності по цих справах: з 2023 року російські суди приховують імена близько 60 % фігурантів, позначаючи справи міткою "інформація прихована".
Дані з окупованих територій у загальну статистику не включені.
Аналітики прогнозують, що до кінця 2025 року кількість засуджених за держзраду та шпигунство перевищить 500 осіб, а за справами про тероризм - близько 1500.
Розвідка повідомляє також про зміну настроїв серед колаборантів на тимчасово окупованих територіях.
"Дедалі більше з них втрачають довіру до російської влади через масові репресії, закритість судових процесів і невиконання обіцяних гарантій безпеки. Зростання кількості вироків за "держзраду" всередині самої РФ лише підсилює страх і недовіру навіть серед тих, хто раніше співпрацював із окупаційними структурами", - йдеться в пресслужбі розвідки.
Нагадаємо, першу з початку війни справу про держзраду в РФ завели в березні 2022 року. Тоді житель Хабаровська нібито намагався продати секретну інформацію Україні.
Водночас РФ продовжує активно посилати своїх шпигунів до країн Європи. Наприклад у Нідерландах нещодавно поліція затримала двох неповнолітніх, яких завербував російський хакер.
Тоді поліція Нідерландів заявила, що Росія активно використовує "одноразових агентів", яких вербують анонімно через соцмережі.