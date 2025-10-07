Путину доверяют все меньше? Разведка заявила о рекорде в РФ по количеству предателей

В РФ очередной антирекорд - за первое полугодие 2025 суды вынесли более 200 приговоров по делам о государственной измене, шпионаже и тайном сотрудничестве с другими государствами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины в Telegram.
Согласно данным разведки, за первые шесть месяцев 2025 года российские суды вынесли 224 приговора по делам о государственной измене, шпионаже и конфиденциальном сотрудничестве с иностранными государствами.
Известно, что подавляющее большинство осужденных проходят именно по статье о государственной измене.
В разведке подсчитали, что в среднем российские суды ежедневно выносили почти два приговора.
В результате более двухсот человек в РФ получили реальные сроки заключения согласно вышеупомянутым преступлениям.
"Это рекордный показатель за всю современную историю РФ", - говорят в Службе внешней разведки.
Для сравнения: за весь 2023 год было осуждено 167 человек, а за первое полугодие 2024-го - 143 человека. С начала полномасштабной войны против Украины по этим статьям уже осуждены 774 человека.
Сохраняется также высокий уровень секретности по этим делам: с 2023 года российские суды скрывают имена около 60 % фигурантов, обозначая дела меткой "информация скрыта".
Данные с оккупированных территорий в общую статистику не включены.
Аналитики прогнозируют, что к концу 2025 года количество осужденных за госизмену и шпионаж превысит 500 человек, а по делам о терроризме - около 1500.
Разведка сообщает также об изменении настроений среди коллаборационистов на временно оккупированных территориях.
"Все больше из них теряют доверие к российской власти из-за массовых репрессий, закрытости судебных процессов и невыполнения обещанных гарантий безопасности. Рост количества приговоров за "госизмену" внутри самой РФ лишь усиливает страх и недоверие даже среди тех, кто ранее сотрудничал с оккупационными структурами", - говорится в пресс-службе разведки.
Напомним, первое с начала войны дело о госизмене в РФ завели в марте 2022 года. Тогда житель Хабаровска якобы пытался продать секретную информацию Украине.
В то же время РФ продолжает активно посылать своих шпионов в страны Европы. Например, в Нидерландах недавно полиция задержала двух несовершеннолетних, которых завербовал российский хакер.
Тогда полиция Нидерландов заявила, что Россия активно использует "одноразовых агентов", которых вербуют анонимно через соцсети.