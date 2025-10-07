Путину доверяют все меньше? Разведка заявила о рекорде в РФ по количеству предателей

Согласно данным разведки, за первые шесть месяцев 2025 года российские суды вынесли 224 приговора по делам о государственной измене, шпионаже и конфиденциальном сотрудничестве с иностранными государствами.

Известно, что подавляющее большинство осужденных проходят именно по статье о государственной измене.

В разведке подсчитали, что в среднем российские суды ежедневно выносили почти два приговора.

В результате более двухсот человек в РФ получили реальные сроки заключения согласно вышеупомянутым преступлениям.

Госизмена в РФ дошла до рекордных показателей

"Это рекордный показатель за всю современную историю РФ", - говорят в Службе внешней разведки.

Для сравнения: за весь 2023 год было осуждено 167 человек, а за первое полугодие 2024-го - 143 человека. С начала полномасштабной войны против Украины по этим статьям уже осуждены 774 человека.

Сохраняется также высокий уровень секретности по этим делам: с 2023 года российские суды скрывают имена около 60 % фигурантов, обозначая дела меткой "информация скрыта".

Данные с оккупированных территорий в общую статистику не включены.

Аналитики прогнозируют, что к концу 2025 года количество осужденных за госизмену и шпионаж превысит 500 человек, а по делам о терроризме - около 1500.

Коллаборационисты в оккупации теряют доверие

Разведка сообщает также об изменении настроений среди коллаборационистов на временно оккупированных территориях.

"Все больше из них теряют доверие к российской власти из-за массовых репрессий, закрытости судебных процессов и невыполнения обещанных гарантий безопасности. Рост количества приговоров за "госизмену" внутри самой РФ лишь усиливает страх и недоверие даже среди тех, кто ранее сотрудничал с оккупационными структурами", - говорится в пресс-службе разведки.