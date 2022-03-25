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Продажа секретных данных Украине. В России завели первое с начала войны дело о госизмене

Новина українською →
Хабаровск, Пятница 25 марта 2022 09:25
Продажа секретных данных Украине. В России завели первое с начала войны дело о госизмене Фото: ФСБ отчиталась о задержании якобы шпиона (24.tv)
Автор: Артем Горовенко

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала жителя Хабаровска за якобы попытку продать секретную информацию Украине. На него завели дело о государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

Сообщается, что это первое дело о госизмене в России, открытое в связи с войной против Украины. По данным следствия, у задержанного был доступ к закрытой информации, и он анонимно якобы предложил спецслужбам Украины их купить.

ФСБ утверждает, что эта секретная информация могла быть использована в ущерб безопасности России, в том числе для совершения диверсий.

Напомним, ранее американское издание The Guardian писало, что с каждым днем в России растет вероятность государственного переворота со стороны ФСБ со свержением президента Владимира Путина.

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ФСБ госизмена Война России против Украины
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