Продажа секретных данных Украине. В России завели первое с начала войны дело о госизмене
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала жителя Хабаровска за якобы попытку продать секретную информацию Украине. На него завели дело о государственной измене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".
Сообщается, что это первое дело о госизмене в России, открытое в связи с войной против Украины. По данным следствия, у задержанного был доступ к закрытой информации, и он анонимно якобы предложил спецслужбам Украины их купить.
ФСБ утверждает, что эта секретная информация могла быть использована в ущерб безопасности России, в том числе для совершения диверсий.
Напомним, ранее американское издание The Guardian писало, что с каждым днем в России растет вероятность государственного переворота со стороны ФСБ со свержением президента Владимира Путина.
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