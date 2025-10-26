UA

Путіну доповіли про нове "оточення" ЗСУ на кількох напрямках

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російський диктатор Володимир Путін провів нараду в одному з пунктів управління об’єднаного угруповання військ. Там його запевнили, що на кількох напрямках ЗСУ потрапили в оточення росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Російські ЗМІ повідомили, що Путін відвідав один із пунктів управління об'єднаного угруповання військ. Там він провів нараду з начальником Генштабу РФ Валерієм  Герасимовим і командувачами угрупованнями, які доповіли про ситуацію на лінії зіткнення.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що, за даними російських командувачів, на Куп'янському напрямку в оточенні перебуває до 5 тисяч військових ЗСУ, а на Червоноармійському - 5,5 тисяч військових.

Ситуація на фронті

Зауважимо, як раніше було відомо, станом на 22:00 25 жовтня на фронті протягом доби відбулося понад півтори сотні бойових зіткнень.

Найбільше - на Покровському напрямку.

На Костянтинівському напрямку було зафіксовано 21 бойове зіткнення, на Олександрівському - 15, а на Лиманському росіяни 11 разів намагались прорвати Сили Оборони.

Водночас, напередодні стало відомо, що ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке в Покровському районі Донецької області. У результаті більшості окупантів завдано непоправних втрат, частину взято в полон.

Крім того, варто зазначити, що ворог за останню добу на фронті втратив 900 окупантів та понад 80 одиниць автотехніки.

Українські захисники продовжують тримати оборону та завдавати втрат противнику.

Війна в УкраїніВійна Росії проти України