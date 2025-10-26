Путину доложили о новом "окружении" ВСУ на нескольких направлениях

Ситуация на фронте

Заметим, как ранее было известно, по состоянию на 22:00 25 октября на фронте в течение суток произошло более полутора сотен боевых столкновений.

Больше всего - на Покровском направлении.

На Константиновском направлении было зафиксировано 21 боевое столкновение, на Александровском - 15, а на Лиманском россияне 11 раз пытались прорвать Силы Обороны.

В то же время, накануне стало известно, что ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области. В результате большинству оккупантов нанесены непоправимые потери, часть взята в плен.

Кроме того, стоит отметить, что враг за последние сутки на фронте потерял 900 оккупантов и более 80 единиц автотехники.

Украинские защитники продолжают держать оборону и наносить потери противнику.