Головна » Новини » Війна в Україні

Генштаб оновив дані про фронт: росіяни стрімко втрачають живу силу та техніку

Україна, Неділя 26 жовтня 2025 08:07
UA EN RU
Генштаб оновив дані про фронт: росіяни стрімко втрачають живу силу та техніку Фото: росіяни також втрачають артилерію та дрони (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Ворог за добу на фронті, з 25 по 26 жовтня, втратив 900 окупантів та понад 80 одиниць автотехніки. Українські захисники продовжують тримати оборону та завдавати втрат противнику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 1 136 890 (+900) осіб поранено ліквідовано;
  • танків - 111 291 (+4) од.
  • бойових броньованих машин - 23 459 (+1) од.;
  • артилерійських систем - 33 987 (+15) од.;
  • РСЗВ - 1 526 од.;
  • засоби ППО - 1 230 од.
  • літаків - 428 од.;
  • гелікоптерів - 346 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 74 399 (+214) од.;
  • крилатих ракет - 3 880 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівн
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 65 517 (+81)) од.;
  • спеціальної техніки - 3 981 од.

Генштаб оновив дані про фронт: росіяни стрімко втрачають живу силу та техніку Фото: росіяни також втратили понад 200 дронів за добу (t.me/GeneralStaffZSU)

Ситуація на фронті

Як ми повідомляли, станом на 22:00 25 жовтня на фронті протягом доби відбулося понад півтори сотні бойових зіткнень. Найбільше - на Покровському напрямку.

На Костянтинівському напрямку було зафіксовано 21 бойове зіткнення, на Олександрівському - 15, а на Лиманському росіяни 11 разів намагались прорвати Сили Оборони.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке в Покровському районі Донецької області. У результаті більшості окупантів завдано непоправних втрат, частину взято в полон.

Нагадаємо, минулого місяця втрати росіян на Покровському напрямку за місяць зросли на третину - наші військові ліквідували до 2000 солдатів ворога.

