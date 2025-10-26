Генштаб оновив дані про фронт: росіяни стрімко втрачають живу силу та техніку

Ворог за добу на фронті, з 25 по 26 жовтня, втратив 900 окупантів та понад 80 одиниць автотехніки. Українські захисники продовжують тримати оборону та завдавати втрат противнику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Фото: росіяни також втратили понад 200 дронів за добу (t.me/GeneralStaffZSU)

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

Як ми повідомляли, станом на 22:00 25 жовтня на фронті протягом доби відбулося понад півтори сотні бойових зіткнень. Найбільше - на Покровському напрямку.

На Костянтинівському напрямку було зафіксовано 21 бойове зіткнення, на Олександрівському - 15, а на Лиманському росіяни 11 разів намагались прорвати Сили Оборони.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке в Покровському районі Донецької області. У результаті більшості окупантів завдано непоправних втрат, частину взято в полон.

Нагадаємо, минулого місяця втрати росіян на Покровському напрямку за місяць зросли на третину - наші військові ліквідували до 2000 солдатів ворога.