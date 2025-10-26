Генштаб оновив дані про фронт: росіяни стрімко втрачають живу силу та техніку
Ворог за добу на фронті, з 25 по 26 жовтня, втратив 900 окупантів та понад 80 одиниць автотехніки. Українські захисники продовжують тримати оборону та завдавати втрат противнику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 1 136 890 (+900) осіб поранено ліквідовано;
- танків - 111 291 (+4) од.
- бойових броньованих машин - 23 459 (+1) од.;
- артилерійських систем - 33 987 (+15) од.;
- РСЗВ - 1 526 од.;
- засоби ППО - 1 230 од.
- літаків - 428 од.;
- гелікоптерів - 346 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 74 399 (+214) од.;
- крилатих ракет - 3 880 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 65 517 (+81)) од.;
- спеціальної техніки - 3 981 од.
Фото: росіяни також втратили понад 200 дронів за добу (t.me/GeneralStaffZSU)
Ситуація на фронті
Як ми повідомляли, станом на 22:00 25 жовтня на фронті протягом доби відбулося понад півтори сотні бойових зіткнень. Найбільше - на Покровському напрямку.
На Костянтинівському напрямку було зафіксовано 21 бойове зіткнення, на Олександрівському - 15, а на Лиманському росіяни 11 разів намагались прорвати Сили Оборони.
Напередодні стало відомо, що ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке в Покровському районі Донецької області. У результаті більшості окупантів завдано непоправних втрат, частину взято в полон.
Нагадаємо, минулого місяця втрати росіян на Покровському напрямку за місяць зросли на третину - наші військові ліквідували до 2000 солдатів ворога.