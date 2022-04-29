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Путинское вторжение в Украину носит самый развратный характер, - Пентагон

Новина українською →
Пятница 29 апреля 2022 23:50
Путинское вторжение в Украину носит самый развратный характер, - Пентагон Фото: пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби обвинил президента России Владимира Путина в разврате и жестокости во время его вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он также заявил, что вторжение в Украину носит самый развратный характер.

"Я не думаю, что мы в полной мере оценили степень насилия, жестокости и разврата по отношению к невинным людям, к гражданским лицам, с таким полным пренебрежением к жизням, которые забирались", - заявил Кирби.

Напомним, Кирби рассказал, что в Украине уже находятся "более половины" из 90 гаубиц, предоставленных США. По его словам, 50 украинских военных прошли "первый этап" обучения по использованию этих гаубиц. Теперь они собираются вернуться в Украину и "тренировать своих товарищей по команде".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что президент США Джо Байден реагирует на поступающие кадры из Украины об ужасах последствий российской агрессии "с грустью" и "со страхом" за людей.

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