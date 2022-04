Путинское вторжение в Украину носит самый развратный характер, - Пентагон

Он также заявил, что вторжение в Украину носит самый развратный характер.

"Я не думаю, что мы в полной мере оценили степень насилия, жестокости и разврата по отношению к невинным людям, к гражданским лицам, с таким полным пренебрежением к жизням, которые забирались", - заявил Кирби.

.@PentagonPresSec John Kirby gets emotional talking about Putin: "It's difficult to look at some of the images and imagine that any well-thinking, serious mature leader would do that. I can't talk to his psychology, but I think we can all speak to his depravity." pic.twitter.com/awH6dKyoPW