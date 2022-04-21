В Белом доме рассказали, как Байден воспринимает ужасающие кадры из Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что президент США Джо Байден реагирует на поступающие кадры из Украины об ужасах последствий российской агрессии "с грустью" и "со страхом" за людей.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на CNN .

"Президент воспринимает эти изображения, как и многие американцы с грустью или, знаете ли, со страхом за народ Украины, за семьи, за детей, за невинных мирных жителей, которые находятся в опасности", - сказала Псаки журналистам.

Она добавила, что "этот конфликт отнимает у него много времени, поскольку он работает над целым рядом других приоритетов здесь".

Псаки отметила, что Белый дом продолжает призывать РФ "гарантировать безопасный проход" для мирных жителей Мариуполя, который штурмуют захватчики.

"Мы, безусловно, видели эти крики о помощи, и эти просьбы о помощи. Мы, безусловно, будем призывать российское правительство поступать правильно, гарантировать безопасный проход для любых гражданских лиц или других лиц, которые хотят покинуть город", - заявила она.

Также спикер Белого дома заверила, что США "круглосуточно работают, чтобы обеспечить безопасность Украины" в условиях продолжающейся войны и нового наступления российских войск на востоке страны.

Комментируя объявление Минобороны РФ о проведении испытательного пуска своей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома Плесецк в Архангельской области в направлении полигона Кура на Камчатке, Псаки подчеркнула, что такой запуск никак не отразится на позиции США по Украине - помощь и поддержка будет продолжаться.

Добавим, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби также высказался о таких испытаниях в РФ баллистической ракеты.

"Такие испытания являются обычным делом, и это не стало неожиданностью", - сказал он журналистам.

Представитель Пентагона отметил, что страна "не считает испытание угрозой для Соединенных Штатов или их союзников".

"Департамент по-прежнему сосредоточен на незаконной и неспровоцированной агрессии России против Украины", - резюмировал Кирби.