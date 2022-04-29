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Путінське вторгнення в Україну носить найбільш розпусний характер, - Пентагон

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П'ятниця 29 квітня 2022 23:50
Путінське вторгнення в Україну носить найбільш розпусний характер, - Пентагон Фото: прес-секретар Пентагону США Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Прессекретар Пентагону США Джон Кірбі звинуватив президента Росії Володимира Путіна в розпусті і жорстокості під час його вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він також заявив, що вторгнення в Україну носить найбільш розпусний характер.

"Я не думаю, що ми повною мірою оцінили ступінь насильства, жорстокості і розпусти стосовно невинних людей, цивільних осіб, з такою повною зневагою до життя, які забиралися", - заявив Кірбі.

Нагадаємо, Кірбі розповів, що в Україні вже знаходяться "більше половини" з 90 гаубиць, наданих США. За його словами, 50 українських військових пройшли "перший етап" навчання з використання цих гаубиць. Тепер вони збираються повернутися в Україну і "тренувати своїх товаришів по команді".

Раніше прессекретар Білого дому Джен Псакі розповіла, що президент США Джо Байден реагує на кадри, що надходять з України, про жахи наслідків російської агресії "з сумом" і "зі страхом" за людей.

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