Путінське вторгнення в Україну носить найбільш розпусний характер, - Пентагон

Він також заявив, що вторгнення в Україну носить найбільш розпусний характер.

"Я не думаю, що ми повною мірою оцінили ступінь насильства, жорстокості і розпусти стосовно невинних людей, цивільних осіб, з такою повною зневагою до життя, які забиралися", - заявив Кірбі.

.@PentagonPresSec John Kirby gets emotional talking about Putin: "It's difficult to look at some of the images and imagine that any well-thinking, serious mature leader would do that. I can't talk to his psychology, but I think we can all speak to his depravity." pic.twitter.com/awH6dKyoPW