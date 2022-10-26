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Путінізм - вірус. Єрмак назвав "ліки", які допоможуть Україні перемогти режим Кремля

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Україна, Середа 26 жовтня 2022 13:27
Путінізм - вірус. Єрмак назвав "ліки", які допоможуть Україні перемогти режим Кремля Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Україні потрібно більше зброї та ППО, щоб перемогти Росію. Сучасні системи протиповітряної оборони для України не що інше, як щит Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Сучасні системи ППО для України - це щит Європи. Зброя для нас є інвестицією Заходу у власне майбутнє", - сказав він.

За словами Єрмака, путінізм як вірус, а віруси потрібно знищувати.

"Ми можемо це зробити - нам потрібно більше інструментів", - додав він.

Як повідомлялося, виробник Raytheon Technologies передав уряду США дві складні системи протиповітряної оборони NASAMS, призначені для України.

Також США розглядають можливість відправлення Україні зенітного ракетного комплексу Hawk, щоб допомогти їй захиститися від російських безпілотників і ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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