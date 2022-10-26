Путинизм - вирус. Ермак назвал "лекарство", которое поможет Украине победить режим Кремля
Украине нужно больше оружия и ПВО, чтобы победить Россию. Современные системы противовоздушной обороны для Украины не что иное, как щит Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Современные системы ПВО для Украины - это щит Европы. Оружие для нас является инвестицией Запада в собственное будущее", - сказал он.
По словам Ермака, путинизм как вирус, а вирусы нужно уничтожать.
"Мы можем это сделать - нам нужно больше инструментов", - добавил он.
Как сообщалось, производитель Raytheon Technologies передал правительству США две сложные системы противовоздушной обороны NASAMS, предназначенные для Украины.
Также США рассматривают возможность отправки Украине зенитного ракетного комплекса Hawk, чтобы помочь ей защититься от российских беспилотников и ракет.
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