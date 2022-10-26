Путинизм - вирус. Ермак назвал "лекарство", которое поможет Украине победить режим Кремля

Украине нужно больше оружия и ПВО, чтобы победить Россию. Современные системы противовоздушной обороны для Украины не что иное, как щит Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Современные системы ПВО для Украины - это щит Европы. Оружие для нас является инвестицией Запада в собственное будущее", - сказал он.

По словам Ермака, путинизм как вирус, а вирусы нужно уничтожать.

"Мы можем это сделать - нам нужно больше инструментов", - добавил он.