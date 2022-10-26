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Перші комплекси NASAMS передали Україні

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США, Середа 26 жовтня 2022 05:56
Перші комплекси NASAMS передали Україні Фото: перші комплекси NASAMS передали Україні (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Виробник Raytheon Technologies передав уряду США дві складні системи протиповітряної оборони NASAMS, які призначені для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News .

За словами гендиректора компанії Грега Хейза, комплекси буде розгорнуто в Україні найближчим часом.

"Ми щойно поставили дві системи NASAMS. Два з них ми передали уряду кілька тижнів тому. Вже скоро їх розгорнуть в Україні", - сказав він.

Що відомо про NASAMS

NASAMS – це пересувний зенітно-ракетний комплекс. Ця система ППО призначена для перехоплення ракет, літаків та інших повітряних цілей на малих та середніх висотах.

NASAMS є спільною розробкою норвезької компанії Norwegian Kongsberg та американської Raytheon.

Характеристики NASAMS:

  • Дальність ураження : від 2.5 до 40 км.
  • Висота поразки : від 30 м до 16 км.
  • Час реагування : 10 секунд.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США працюватимуть над прискоренням постачання систем ППО NASAMS для українських військових.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від США зенітно-ракетні комплекси NASAMS, проте пізніше його прессекретар Сергій Никифоров уточнив, що глава держави мав на увазі, що Київ отримав лише згоду на постачання систем.

У вересні повідомлялося, що Україна отримає дві системи NASAMS від США протягом двох місяців.

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