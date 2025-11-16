Путіна зупинять два фактори, але союзникам потрібен новий підхід до допомоги Україні, - МЗС
Глава Кремля Володимир Путін буде змушений припинити війну в Україні, коли зійдуться два фактори. Йдеться про ілюзію щодо можливості перемоги та ціни за цю війну.
Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.
Міністр наголосив, що на даному етапі війни важливими є дві мети: необхідно відмовитися як від власних ілюзій, так і позбавити ілюзій противника.
"Путін буде змушений припинити війну, коли зійдуться два фактори: він перестане плекати ілюзії, що в кінцевому підсумку зможе перемогти на полі бою; ціна продовження війни для нього і його режиму перевищить ціну її припинення", - пояснив Сибіга.
Він додав, що в сукупності міжнародна спільнота має достатньо можливостей, щоб змусити Кремль припинити цю війну.
"Нам потрібен перехід від стратегії "скільки буде потрібно" до стратегії "наскільки можливо"", - пише глава МЗС.
Сибіга наголосив, що сучасна гонка озброєнь полягає не в ядерній зброї, а в мільйонах дешевих безпілотників. І той, хто зможе швидше наростити виробництво - той забезпечить мир.
"Для цього необхідне швидке і достатнє фінансування української оборонної промисловості, яка зараз є найбільшим джерелом оборонних інновацій у світі", - заявив міністр.
За його словами, за наявності достатнього фінансування Україна може виробити до 20 млн дронів наступного року. І якщо матиме перевагу, тоді Путіна можна буде змусити припинити війну.
"Ми беремо участь у перегонах із часом. Як у ресурсах, так і в технологіях. Нам потрібно досягти паритету і переваги, щоб змусити Путіна зупинити війну", - резюмував глава українського МЗС.
Путін має намір воювати
Нагадаємо, кілька тижнів тому NBC News дізналося, що за оцінками розвідки США, Путін на даному етапі як ніколи сповнений рішучості продовжувати війну проти України і здобути перемогу на полі бою.
Також зазначимо, що близько тижня тому президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін загруз у військовій компанії проти України. При цьому він може зважитися на ще одну державу в Європі, тобто - ще до закінчення війни в Україні.