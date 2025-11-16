Путіна зупинять два фактори, але союзникам потрібен новий підхід до допомоги Україні, - МЗС

Глава Кремля Володимир Путін буде змушений припинити війну в Україні, коли зійдуться два фактори. Йдеться про ілюзію щодо можливості перемоги та ціни за цю війну.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що на даному етапі війни важливими є дві мети: необхідно відмовитися як від власних ілюзій, так і позбавити ілюзій противника.

"Путін буде змушений припинити війну, коли зійдуться два фактори: він перестане плекати ілюзії, що в кінцевому підсумку зможе перемогти на полі бою; ціна продовження війни для нього і його режиму перевищить ціну її припинення", - пояснив Сибіга.

Він додав, що в сукупності міжнародна спільнота має достатньо можливостей, щоб змусити Кремль припинити цю війну.

"Нам потрібен перехід від стратегії "скільки буде потрібно" до стратегії "наскільки можливо"", - пише глава МЗС.

Сибіга наголосив, що сучасна гонка озброєнь полягає не в ядерній зброї, а в мільйонах дешевих безпілотників. І той, хто зможе швидше наростити виробництво - той забезпечить мир.

"Для цього необхідне швидке і достатнє фінансування української оборонної промисловості, яка зараз є найбільшим джерелом оборонних інновацій у світі", - заявив міністр.

За його словами, за наявності достатнього фінансування Україна може виробити до 20 млн дронів наступного року. І якщо матиме перевагу, тоді Путіна можна буде змусити припинити війну.

"Ми беремо участь у перегонах із часом. Як у ресурсах, так і в технологіях. Нам потрібно досягти паритету і переваги, щоб змусити Путіна зупинити війну", - резюмував глава українського МЗС.