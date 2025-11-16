Путина остановят два фактора, но союзникам нужен новый подход к помощи Украине, - МИД
Глава Кремля Владимир Путин будет вынужден прекратить войну в Украине, когда сойдутся два фактора. Речь идет об иллюзии о возможности победы и цены за эту войну.
Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.
Министр подчеркнул, что на данном этапе войны важны две цели: необходимо отказаться как от собственных иллюзий, так и лишить иллюзий противника.
"Путин будет вынужден прекратить войну, когда сойдутся два фактора: он перестанет питать иллюзии, что в конечном итоге сможет победить на поле боя; цена продолжения войны для него и его режима превысит цену ее прекращения", - пояснил Сибига.
Он добавил, что в совокупности международное сообщество имеет достаточно возможностей, чтобы заставить Кремль прекратить эту войну.
"Нам нужен переход от стратегии "сколько потребуется" к стратегии "насколько возможно"", - пишет глава МИД.
Сибига подчеркнул, что современная гонка вооружений заключается не в ядерном оружии, а в миллионах дешевых беспилотников. И тот, кто сможет быстрее нарастить производство - тот обеспечит мир.
"Для этого необходимо быстрое и достаточное финансирование украинской оборонной промышленности, которая сейчас является крупнейшим источником оборонных инноваций в мире", - заявил министр.
По его словам, при наличии достаточного финансирования Украина может произвести до 20 млн дронов в следующем году. И если иметь преимущество, тогда Путина можно будет заставить прекратить войну.
"Мы участвуем в гонке со временем. Как в ресурсах, так и в технологиях. Нам нужно достичь паритета и преимущества, чтобы заставить Путина остановить войну", - резюмировал глава украинского МИД.
Путин намерен воевать
Напомним, пару недель назад NBC News узнало, что по оценкам разведки США, Путин на данном этапе как никогда полон решимости продолжать войну против Украины и одержать победу на поле боя.
Также отметим, что около недели назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин увяз в военной компании против Украины. При этом он может решиться на еще одно государство в Европе, то есть - еще до окончания войны в Украине.