Путина остановят два фактора, но союзникам нужен новый подход к помощи Украине, - МИД

Глава Кремля Владимир Путин будет вынужден прекратить войну в Украине, когда сойдутся два фактора. Речь идет об иллюзии о возможности победы и цены за эту войну.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

Министр подчеркнул, что на данном этапе войны важны две цели: необходимо отказаться как от собственных иллюзий, так и лишить иллюзий противника.

"Путин будет вынужден прекратить войну, когда сойдутся два фактора: он перестанет питать иллюзии, что в конечном итоге сможет победить на поле боя; цена продолжения войны для него и его режима превысит цену ее прекращения", - пояснил Сибига.

Он добавил, что в совокупности международное сообщество имеет достаточно возможностей, чтобы заставить Кремль прекратить эту войну.

"Нам нужен переход от стратегии "сколько потребуется" к стратегии "насколько возможно"", - пишет глава МИД.

Сибига подчеркнул, что современная гонка вооружений заключается не в ядерном оружии, а в миллионах дешевых беспилотников. И тот, кто сможет быстрее нарастить производство - тот обеспечит мир.

"Для этого необходимо быстрое и достаточное финансирование украинской оборонной промышленности, которая сейчас является крупнейшим источником оборонных инноваций в мире", - заявил министр.

По его словам, при наличии достаточного финансирования Украина может произвести до 20 млн дронов в следующем году. И если иметь преимущество, тогда Путина можно будет заставить прекратить войну.

"Мы участвуем в гонке со временем. Как в ресурсах, так и в технологиях. Нам нужно достичь паритета и преимущества, чтобы заставить Путина остановить войну", - резюмировал глава украинского МИД.