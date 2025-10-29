Путін має намір продовжувати війну в Україні: NBC дізналося оцінку розвідки США

Глава Кремля Володимир Путін як ніколи сповнений рішучості продовжити війну проти України і здобути перемогу на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Аналіз, який було передано членам Конгресу США цього місяця, засвідчив, що американська розвідка не бачить жодних ознак того, що Росія готова піти на компроміс щодо України, тоді як президент США Дональд Трамп намагається виступити посередником у мирних переговорах.

Цю інформацію виданню повідомили високопоставлений американський чиновник і високопоставлений представник Конгресу.

За словами інших двох джерел, ця оцінка відповідає тому, як американські та західні розвідки оцінювали позицію Росії з лютого 2022 року, коли Путін віддав наказ про неспровоковане вторгнення в Україну.

Водночас чиновник і конгресмен кажуть, що Путін зараз займає більш тверду позицію, ніж будь-коли.

Згідно з даними розвідки, зіткнувшись із важкими втратами російських військ та економічними труднощами всередині країни, диктатор РФ прагне утримати українські території та розширити вплив своєї країни, щоб виправдати людські та фінансові втрати.

NBC додало, що Білий дім відмовився коментувати нещодавню оцінку розвідки, але вказав на публічні заяви Трампа про зусилля з досягнення миру.

"Як заявив президент, це колосальні санкції проти двох великих нафтових компаній, які, як він сподівається, допоможуть покласти край війні. Він ясно дав зрозуміти, що настав час припинити вбивства й укласти угоду про припинення війни", - йдеться в заяві чиновника.

Він додав, що США продовжуватимуть виступати за мирне врегулювання війни, а "досягнення міцного миру залежить від готовності Росії вести сумлінні переговори".