У Путіна зробили заяву про саміт з Трампом та Зеленським

Відповідаючи на питання про можливе проведення саміту у тристоронньому форматі за участю Зеленського, Ушаков відповів лаконічно: "Поки що ця тема не підіймалась".

Він також наголосив, що, як тільки будуть остаточно підбиті підсумки саміту США та РФ, прийматиметься подальше рішення про організацію нової двосторонньої зустрічі Трампа та Путіна.

"Зараз президент США сказав про те, що він зателефонує колегам, обговорить з ними підсумки нинішніх переговорів. А потім вирішуватимемо, що робити далі", - додав Ушаков.