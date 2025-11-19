У Путіна зробили чергову цинічну заяву про переговори з Україною

Зазначимо, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідером Туреччини Ердоганом останній заявив, що пропонує відновити переговори українських і російських чиновників у Стамбулі, але зі значно ширшим змістом.

А за кілька днів до цього міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав, що війна між Україною та росіянами врешті-решт завершиться переговорами. Проводити їх потрібно в Туреччині, оскільки це єдине прийнятне місце для обох сторін.

Україна та Росія відновили переговори в Стамбулі в 2025 році - після того, як в США до влади прийшов Дональд Трамп. Проте під час трьох раундів зустрічей (у травні, червні та липні), прогресу не вдалося досягти, якщо не рахувати питання обміну полоненими.

12 листопада заступник глави МЗС України Сергій Кислиця заявив, що мирні переговори з РФ цього року завершилися майже без результату, - тому зараз вони призупинені.