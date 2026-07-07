У Путіна знову погрожують "готовністю застосувати" ядерну зброю

Росія знову згадала про Третю світову війну і ядерну зброю як свої "козирі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю речника голови Кремля Володимир Путіна Дмитра Пєскова журналу Die Weltwoche.
Речник Путіна заявив, що Росія готова застосувати ядерну зброю лише в одному випадку - якщо її існуванню буде загроза.
І похвалився, що РФ буцімто досягає своїх цілей на полі бою і без ядерної ескалації
Також він зазначив, що РФ нібито дуже відповідальна, щоб почати Третю світову війну. Проте у всіх конфліктах Росія завжди відповідала на удари.
Ще поплічник російського диктатора нахабно дав 4 поради Європі:
Пєсков знову заговорив про "переможну "СВО" в Україні та вимушені військові дії Росії через "загрози Заходу":
Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що "СВО" нібито спочатку планувалася як операція, але тепер це вже справжня війна через втручання Заходу.
Пєсков прокоментував ініціативу президента України Володимира Зеленського провести переговори у Костянтинівці на Донеччині. Речник диктатора нахабно заявив, що це місто "перейшло під контроль" окупантів.