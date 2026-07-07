У Путіна знову погрожують "готовністю застосувати" ядерну зброю

Пєсков заговорив про Третю світову війну та ядерну зброю

Речник Путіна заявив, що Росія готова застосувати ядерну зброю лише в одному випадку - якщо її існуванню буде загроза.

І похвалився, що РФ буцімто досягає своїх цілей на полі бою і без ядерної ескалації

Також він зазначив, що РФ нібито дуже відповідальна, щоб почати Третю світову війну. Проте у всіх конфліктах Росія завжди відповідала на удари.

Інші цинічні заяви речника Путіна

Ще поплічник російського диктатора нахабно дав 4 поради Європі:

не вважати РФ загрозою,

не ігнорувати її занепокоєнь,

не нехтувати нею,

скоріше відновити діалог.

Пєсков про війну РФ проти України

Пєсков знову заговорив про "переможну "СВО" в Україні та вимушені військові дії Росії через "загрози Заходу":