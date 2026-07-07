У Путина снова угрожают "готовностью применить" ядерное оружие

Россия снова вспомнила о Третьей мировой войне и ядерном оружии как своих "козырях".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спикера главы Кремля Владимира Путина Дмитрия Пескова журналу Die Weltwoche.
Спикер Путина заявил, что Россия готова применить ядерное оружие только в одном случае - если его существованию будет угроза.
И похвастался, что РФ будто бы достигает своих целей на поле боя и без ядерной эскалации.
Также он отметил, что РФ якобы очень ответственна, чтобы начать Третью мировую войну. Однако во всех конфликтах Россия всегда отвечала на удары.
Еще приспешник российского диктатора нагло дал 4 совета Европе:
Песков снова заговорил о "победной "СВО" в Украине и вынужденных военных действиях России из-за "угроз Запада":
Напомним, ранее Песков заявил, что "СВО" якобы изначально планировалось как операция, но теперь это уже настоящая война из-за вмешательства Запада.
Песков прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры в Константиновке Донецкой области. Спикер диктатора нагло заявил, что этот город "перешел под контроль" оккупантов.