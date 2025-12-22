ua en ru
Пн, 22 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Путіна не знають, про який прорив у переговорах по Україні заявив Венс

Росія, Понеділок 22 грудня 2025 22:02
UA EN RU
У Путіна не знають, про який прорив у переговорах по Україні заявив Венс Фото: Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо, що мав на увазі віцепрезидент США Джей Ді Венс, кажучи про прорив у переговорах щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Я не зовсім, чесно кажучи, маю інформацію, що мається на увазі. Але в публічному режимі навряд чи можна займатися врегулюванням такої складної проблеми. Але, з іншого боку, напевно, з часом ми отримаємо якісь роз'яснення", - зазначив Пєсков.

Що передувало

Нагадаємо, 22 грудня Венс повідомив, що за підсумками консультацій між США і РФ у Маямі було зафіксовано прорив у перемовинах щодо України. За його словами, він полягає в тому, що всі питання "винесені на поверхню".

Він додав, що в особистих бесідах влада України нібито визнає, що в кінцевому підсумку втратить Донецьк. Також Венс розповів, що ця територіальна поступка є значною затримкою в переговорах.

Переговори в США

Нагадаємо, нові переговори щодо припинення війни в Україні відбулися в Маямі, штат Флорида, у п'ятницю, 19 грудня. Українські та європейські посланці провели переговори зі своїми американськими колегами та домовилися про відновлення контактів найближчим часом.

Вже у суботу, 20 грудня, до Маямі прибув представник Росії Кирило Дмитрієв. Він провів переговори зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Після завершення зустрічі Дмитрієв заявив, що переговори були "конструктивними".

Зазначимо, в результаті переговорів України й США початкову версію мирного плану було скорочено з 28 пунктів до 20. Його зміст залишається невідомим. Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що фінальної версії мирного плану поки що немає, оскільки його ще не було погоджено.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Пєсков Джей Ді Венс мирний план США
Новини
Зеленський про мирний процес: базовий блок документів готовий
Зеленський про мирний процес: базовий блок документів готовий
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ