У Путіна не знають, про який прорив у переговорах по Україні заявив Венс
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо, що мав на увазі віцепрезидент США Джей Ді Венс, кажучи про прорив у переговорах щодо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
"Я не зовсім, чесно кажучи, маю інформацію, що мається на увазі. Але в публічному режимі навряд чи можна займатися врегулюванням такої складної проблеми. Але, з іншого боку, напевно, з часом ми отримаємо якісь роз'яснення", - зазначив Пєсков.
Що передувало
Нагадаємо, 22 грудня Венс повідомив, що за підсумками консультацій між США і РФ у Маямі було зафіксовано прорив у перемовинах щодо України. За його словами, він полягає в тому, що всі питання "винесені на поверхню".
Він додав, що в особистих бесідах влада України нібито визнає, що в кінцевому підсумку втратить Донецьк. Також Венс розповів, що ця територіальна поступка є значною затримкою в переговорах.
Переговори в США
Нагадаємо, нові переговори щодо припинення війни в Україні відбулися в Маямі, штат Флорида, у п'ятницю, 19 грудня. Українські та європейські посланці провели переговори зі своїми американськими колегами та домовилися про відновлення контактів найближчим часом.
Вже у суботу, 20 грудня, до Маямі прибув представник Росії Кирило Дмитрієв. Він провів переговори зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Після завершення зустрічі Дмитрієв заявив, що переговори були "конструктивними".
Зазначимо, в результаті переговорів України й США початкову версію мирного плану було скорочено з 28 пунктів до 20. Його зміст залишається невідомим. Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що фінальної версії мирного плану поки що немає, оскільки його ще не було погоджено.