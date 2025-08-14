У Путіна заявили, що жодного документа за підсумками зустрічі з Трампом не планується

"(Документа за підсумками саміту - ред.) не очікується, нічого не готувалося. Та й навряд чи тут може бути якийсь документ", - заявив Пєсков.

У Кремлі зазначають, що було б великою помилкою прогнозувати результати переговорів на високому рівні між Росією та США.

"Але, з огляду на те, що буде спільна пресконференція, президент (Путін - ред.), звичайно ж, окреслить те коло домовленостей, порозумінь, яких йому вдасться досягти", - додав речник Путіна.