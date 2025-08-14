Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин не планируют подписывать никаких документов по итогам встречи на Аляске 15 августа.
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и ТАСС.
"(Документа по итогам саммита - ред.) не ожидается, ничего не готовилось. Да и вряд ли здесь может быть какой-то документ", - заявил Песков.
В Кремле отмечают, что было бы большой ошибкой прогнозировать результаты переговоров на высоком уровне между Россией и США.
"Но, учитывая то, что будет совместная пресс-конференция, президент (Путин - ред.), конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которых ему удастся достичь", - добавил пресс-секретарь Путина.
Напомним, в пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин проведут встречу на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.
Трамп рассчитывает договориться с главой Кремля о прекращении огня между Россией и Украиной.
В то же время президент США не уверен, что сможет уговорить Путина прекратить обстрелы тыловых населенных пунктов и убийства в Украине.
Также Трамп обещал, что не будет заключать с Путиным соглашения без участия Украины.
Добавим, что в случае успешной встречи на Аляске, Трамп готов провести трехстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского. Она может состояться уже в конце следующей недели.