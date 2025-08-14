У Путина заявили, что никакого документа по итогам встречи с Трампом не планируется

"(Документа по итогам саммита - ред.) не ожидается, ничего не готовилось. Да и вряд ли здесь может быть какой-то документ", - заявил Песков.

В Кремле отмечают, что было бы большой ошибкой прогнозировать результаты переговоров на высоком уровне между Россией и США.

"Но, учитывая то, что будет совместная пресс-конференция, президент (Путин - ред.), конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которых ему удастся достичь", - добавил пресс-секретарь Путина.