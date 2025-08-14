RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

У Путина заявили, что никакого документа по итогам встречи с Трампом не планируется

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин не планируют подписывать никаких документов по итогам встречи на Аляске 15 августа.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и ТАСС.

"(Документа по итогам саммита - ред.) не ожидается, ничего не готовилось. Да и вряд ли здесь может быть какой-то документ", - заявил Песков.

В Кремле отмечают, что было бы большой ошибкой прогнозировать результаты переговоров на высоком уровне между Россией и США.

"Но, учитывая то, что будет совместная пресс-конференция, президент (Путин - ред.), конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которых ему удастся достичь", - добавил пресс-секретарь Путина.

 

Встреча Трампа и Путина

Напомним, в пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин проведут встречу на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Трамп рассчитывает договориться с главой Кремля о прекращении огня между Россией и Украиной.

В то же время президент США не уверен, что сможет уговорить Путина прекратить обстрелы тыловых населенных пунктов и убийства в Украине.

Также Трамп обещал, что не будет заключать с Путиным соглашения без участия Украины.

Добавим, что в случае успешной встречи на Аляске, Трамп готов провести трехстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского. Она может состояться уже в конце следующей недели.

