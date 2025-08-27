У Путіна заявили, що обговорення "компромісів" щодо України будуть непублічні

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився назвати подробиці "компромісів", обговорюваних на переговорах диктатора РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яку поширюють росЗМІ.

За його словами, зустріч на Алясці була "дуже змістовною, корисною та потрібною", а її результативність Кремль оцінює високо.

Пєсков зазначив, що обговорювалися різні питання, пов’язані з українським врегулюванням, а також миротворчі зусилля американської сторони.

Він підкреслив, що публічне обговорення деталей у відриві від загального контексту "навряд чи було б корисним для досягнення результату" і закликав продовжувати роботу у непублічному форматі.

За словами Пєскова, тільки такий підхід дозволить досягти "реальних домовленостей" і просунутися у мирному врегулюванні.