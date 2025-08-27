ua en ru
У Путіна заявили, що обговорення "компромісів" щодо України будуть непублічні

Середа 27 серпня 2025 13:19
У Путіна заявили, що обговорення "компромісів" щодо України будуть непублічні Фото: прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився назвати подробиці "компромісів", обговорюваних на переговорах диктатора РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яку поширюють росЗМІ.

За його словами, зустріч на Алясці була "дуже змістовною, корисною та потрібною", а її результативність Кремль оцінює високо.

Пєсков зазначив, що обговорювалися різні питання, пов’язані з українським врегулюванням, а також миротворчі зусилля американської сторони.

Він підкреслив, що публічне обговорення деталей у відриві від загального контексту "навряд чи було б корисним для досягнення результату" і закликав продовжувати роботу у непублічному форматі.

За словами Пєскова, тільки такий підхід дозволить досягти "реальних домовленостей" і просунутися у мирному врегулюванні.

Тристороння зустріч Зеленського, Трампа та Путіна

Після майже тригодинної зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці 15 серпня увага міжнародної спільноти перемістилася до Вашингтона, де 18 серпня президент США провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

До дискусій також долучилися європейські лідери, які обговорювали низку питань, включно з гарантіями безпеки для України.

За результатами консультацій американська сторона запропонувала провести тристоронню зустріч США, України та Росії вже 22 серпня. Зеленський заявив про готовність брати участь у такому форматі у будь-якій конфігурації.

Водночас Росія поки що не підтвердила публічно свою участь і постійно висуває умови, що ускладнює узгодження дати та місця проведення саміту.

Європейські дипломати активно шукають оптимальний майданчик для зустрічі, враховуючи складність політичної ситуації та необхідність гарантувати безпеку всіх учасників.

