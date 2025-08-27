ua en ru
У Путина заявили, что обсуждение "компромиссов" по Украине будут непубличные

Среда 27 августа 2025 13:19
У Путина заявили, что обсуждение "компромиссов" по Украине будут непубличные Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался назвать подробности "компромиссов", обсуждаемых на переговорах диктатора РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, которое распространяют росСМИ.

По его словам, встреча на Аляске была "очень содержательной, полезной и нужной", а ее результативность Кремль оценивает высоко.

Песков отметил, что обсуждались различные вопросы, связанные с украинским урегулированием, а также миротворческие усилия американской стороны.

Он подчеркнул, что публичное обсуждение деталей в отрыве от общего контекста "вряд ли было бы полезным для достижения результата" и призвал продолжать работу в непубличном формате.

По словам Пескова, только такой подход позволит достичь "реальных договоренностей" и продвинуться в мирном урегулировании.

Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина

После почти трехчасовой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа внимание международного сообщества переместилось в Вашингтон, где 18 августа президент США провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

К дискуссиям также присоединились европейские лидеры, которые обсуждали ряд вопросов, включая гарантии безопасности для Украины.

По результатам консультаций американская сторона предложила провести трехстороннюю встречу США, Украины и России уже 22 августа. Зеленский заявил о готовности участвовать в таком формате в любой конфигурации.

В то же время Россия пока не подтвердила публично свое участие и постоянно выдвигает условия, что затрудняет согласование даты и места проведения саммита.

Европейские дипломаты активно ищут оптимальную площадку для встречи, учитывая сложность политической ситуации и необходимость гарантировать безопасность всех участников.

