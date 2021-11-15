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У Путина заявили, что Россия готова выступить посредником в миграционном кризисе в Беларуси

Автор: Валерия Полищук

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова стать посредников в миграционном кризисе между Беларусью и Европейским союзом. При этом он добавил, что Москва уже выступает посредником в определенной степени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопрос о том, как Россия видит свой вклад, Песков сказал: "исключительно в качестве посредника на переговорах, что частично уже происходит".

В ходе телефонной конференции Песков также назвал "неверным" заявление Госдепартамента США о том, что действия Беларуси на границе с ЕС направлены на отвлечение внимания от российской военной деятельности вблизи Украины.

ЕС обвинил Беларусь в "гибридной атаке" на него, прилетев на самолетах с тысячами мигрантов, в основном с Ближнего Востока, и подтолкнув их к попытке незаконно пересечь границу с Польшей.

Кремль отрицает какую-либо роль России в этом кризисе, однако накануне президент РФ Владимир Путин предложил помощь в его разрешении.

Напомним, ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия режима Лукашенко отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.

Также накануне президент России Владимир Путин ответил на обвинения в причастности к наплыву мигрантов в ЕС.

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