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У Путіна заявили, що Росія готова виступити посередником у міграційній кризі в Білорусі

Автор: Валерія Поліщук

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова стати посередників у міграційній кризі між Білоруссю і Європейським союзом. При цьому він додав, що Москва вже виступає посередником певною мірою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідаючи на питання про те, як Росія бачить свій внесок, Пєсков сказав: "виключно як посередник на переговорах, що частково вже відбувається".

В ході телефонної конференції Пєсков також назвав "невірною" заяву Держдепартаменту США про те, що дії Білорусі на кордоні з ЄС спрямовані на відволікання уваги від російської військової діяльності поблизу України.

ЄС звинуватив Білорусь В "гібридній атаці" на нього, прилетівши на літаках з тисячами мігрантів, в основному з Близького Сходу, і підштовхнувши їх до спроби незаконно перетнути кордон з Польщею.

Кремль заперечує будь-яку роль Росії в цій кризі, проте напередодні президент РФ Володимир Путін запропонував допомогу в його вирішенні.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що дії режиму Лукашенка відвертають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.

Також напередодні президент Росії Володимир Путін відповів на звинувачення у причетності до напливу мігрантів до ЄС.

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Російська ФедераціяБілорусьМіграційна криза