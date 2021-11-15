У Путіна заявили, що Росія готова виступити посередником у міграційній кризі в Білорусі

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова стати посередників у міграційній кризі між Білоруссю і Європейським союзом. При цьому він додав, що Москва вже виступає посередником певною мірою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відповідаючи на питання про те, як Росія бачить свій внесок, Пєсков сказав: "виключно як посередник на переговорах, що частково вже відбувається".
В ході телефонної конференції Пєсков також назвав "невірною" заяву Держдепартаменту США про те, що дії Білорусі на кордоні з ЄС спрямовані на відволікання уваги від російської військової діяльності поблизу України.
ЄС звинуватив Білорусь В "гібридній атаці" на нього, прилетівши на літаках з тисячами мігрантів, в основному з Близького Сходу, і підштовхнувши їх до спроби незаконно перетнути кордон з Польщею.
Кремль заперечує будь-яку роль Росії в цій кризі, проте напередодні президент РФ Володимир Путін запропонував допомогу в його вирішенні.
Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що дії режиму Лукашенка відвертають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.
Також напередодні президент Росії Володимир Путін відповів на звинувачення у причетності до напливу мігрантів до ЄС.