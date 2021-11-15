У Путіна заявили, що Росія готова виступити посередником у міграційній кризі в Білорусі

Відповідаючи на питання про те, як Росія бачить свій внесок, Пєсков сказав: "виключно як посередник на переговорах, що частково вже відбувається".

В ході телефонної конференції Пєсков також назвав "невірною" заяву Держдепартаменту США про те, що дії Білорусі на кордоні з ЄС спрямовані на відволікання уваги від російської військової діяльності поблизу України.

ЄС звинуватив Білорусь В "гібридній атаці" на нього, прилетівши на літаках з тисячами мігрантів, в основному з Близького Сходу, і підштовхнувши їх до спроби незаконно перетнути кордон з Польщею.

Кремль заперечує будь-яку роль Росії в цій кризі, проте напередодні президент РФ Володимир Путін запропонував допомогу в його вирішенні.