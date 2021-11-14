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Действия режима Лукашенко отвлекают внимание от активности РФ на границе с Украиной, - Блинкен

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Воскресенье 14 ноября 2021 22:37
Действия режима Лукашенко отвлекают внимание от активности РФ на границе с Украиной, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. В ходе беседы он заявил, что действия белорусского режима Александра Лукашенко отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - заявил госсекретарь США.

Также во время разговора Блинкен и Рау осудили использование уязвимых мигрантов и призвали Лукашенко устранить коренные причины санкций, введенных западом, - отказ в правах человека и основных свободах для белорусского народа.

Кроме того, Блинкен выразил глубокую признательность Польше за ее активную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Соединенные Штаты, Польша, другие союзники и партнеры едины в стремлении навязать Москве значительные издержки за ее военную агрессию и злонамеренную деятельность в регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил о нарастающем кризисе и большом риске начала "случайной" войны между Западом и Россией.

Накануне замглавы Офиса президента Роман Машовец заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины. Опасения эскалации увеличились после того, как западные СМИ опубликовали фото, которые свидетельствуют о скоплении российских войск возле украинской границы.

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