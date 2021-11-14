Путин ответил на обвинения в причастности к наплыву мигрантов в ЕС

Президент России Владимир Путин ответил на обвинение в причастности Москвы к наплыву мигрантов в Евросоюз и ситуации, которая сложилась на границе Польши и Беларуси. По его словам, это якобы попытка "перевести проблемы с больной головы на здоровую".

"Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления", - заявил Путин.

По его мнению, эти обвинения "останутся на совести тех, кто их озвучивает".

"Послушайте, я уже сказал: мы абсолютно не имеем к этому никакого отношения, просто совсем! А почему кто-то об этом говорит? Ну, это на их совести. Это просто желание перевести проблемы с больной головы на здоровую", - добавил Путин.